В Краснодаре приостановили прогулки на теплоходе по реке Кубань. Причиной стал низкий уровень воды. В настоящее время это не позволяет отправляться в долгие прогулки.
Но теплоход будет оставаться на причале до возобновления прогулок.
«Как только уровень воды позволит выйти в плавание — сразу отчаливаем! Очень надеемся, что на День города прогулки состоятся», — сообщили в telegram-канале «Прогулки по реке Кубань».
Напомним, сезон речных прогулок в Краснодаре ежегодно начинается в конце апреля. Теплоход отправляется от речного вокзала на Кубанской набережной, 39. В 2025 году проводятся часовые и двухчасовые прогулки.