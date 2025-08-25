Ричмонд
В Краснодаре приостановили прогулки на теплоходе по реке Кубань

Прогулки на теплоходе по реке Кубань в Краснодаре возобновят после подъема воды.

Источник: t.me/kubanship

В Краснодаре приостановили прогулки на теплоходе по реке Кубань. Причиной стал низкий уровень воды. В настоящее время это не позволяет отправляться в долгие прогулки.

Но теплоход будет оставаться на причале до возобновления прогулок.

«Как только уровень воды позволит выйти в плавание — сразу отчаливаем! Очень надеемся, что на День города прогулки состоятся», — сообщили в telegram-канале «Прогулки по реке Кубань».

Напомним, сезон речных прогулок в Краснодаре ежегодно начинается в конце апреля. Теплоход отправляется от речного вокзала на Кубанской набережной, 39. В 2025 году проводятся часовые и двухчасовые прогулки.