Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Резко вылетел на встречную полосу: Видео массового ДТП, в котором два человека погибли, пятеро пострадали

Госавтоинспекция опубликовала видео массового ДТП, в котором погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

Появилось видео массового ДТП на трассе М 4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области. Запись с камер опубликовала региональная Госавтоинспекция.

Напомним, авария произошла утром 25 августа. По предварительным данным, По предварительным данным, около 4 часов, когда было еще темно, водитель Kia Rio выехал на встречную полосу. Здесь автомобиль столкнулся с LADA Vesta. По инерции Kia продолжила движение и врезалась во встречный Geely Atlas.

В результате происшествия погибли водитель и пассажир Kia Rio. Пострадали водитель Geely и трое его пассажиров, в том числе — девятилетний и пятилетний.

На записи с камер видно, как Kia резко вылетает сначала на разделительную полосу, а потом — на встречную. Здесь иномарка врезается сначала в один встречный автомобиль, потом — в другой.

Отметим все обстоятельства происшествия предстоит установить правоохранителям.