Резко вылетел на встречную полосу: Видео массового ДТП, в котором два человека погибли, пятеро пострадали

Появилось видео массового ДТП на трассе М 4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области. Запись с камер опубликовала региональная Госавтоинспекция.
Напомним, авария произошла утром 25 августа. По предварительным данным, По предварительным данным, около 4 часов, когда было еще темно, водитель Kia Rio выехал на встречную полосу. Здесь автомобиль столкнулся с LADA Vesta. По инерции Kia продолжила движение и врезалась во встречный Geely Atlas.
В результате происшествия погибли водитель и пассажир Kia Rio. Пострадали водитель Geely и трое его пассажиров, в том числе — девятилетний и пятилетний.
На записи с камер видно, как Kia резко вылетает сначала на разделительную полосу, а потом — на встречную. Здесь иномарка врезается сначала в один встречный автомобиль, потом — в другой.
Отметим все обстоятельства происшествия предстоит установить правоохранителям.