Директор Новосибирского зоопарка удостоен благодарности президента России

Владимир Путин отметил заслуги Андрея Шило в области культуры и его многолетний вклад в развитие Новосибирского зоопарка.

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило получил благодарность президента России за профессиональные заслуги и плодотворную деятельность. Торжественная церемония состоялась 22 августа.

Как отметили в зоопарке, награда стала заслуженным признанием достижений Андрея Шило. Его жизнь и карьера с раннего возраста связаны с учреждением, где он продолжает традиции семьи.

С 2010 года Шило официально работает в зоопарке, а сегодня руководит его развитием: реализуются программы по сохранению редких видов животных, строятся новые павильоны и вольеры, улучшается инфраструктура для посетителей.

В зоопарке подчеркнули, что награда президента — свидетельство высокой оценки труда директора и всей команды учреждения.