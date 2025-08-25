171 турист потерялся, отправившись в поход по Башкирии

По данным ведомства, большинство потерявшихся самостоятельно звонят на номер 112, но примерно в трети случаев обращения поступают от родственников или друзей пропавших. Спасатели подчеркивают, что в таких случаях важно сообщить диспетчеру время и место последнего контакта с человеком, а также предполагаемый маршрут его движения.