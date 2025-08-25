Ричмонд
171 турист потерялся, отправившись в поход по Башкирии

На территории Башкирии потерялся 171 человек.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в Центр обработки вызовов системы-112 поступило 171 сообщение о потерявшихся людях. Основными причинами обращений, как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, стали походы в горы, сбор грибов в лесу и сплавы по рекам.

По данным ведомства, большинство потерявшихся самостоятельно звонят на номер 112, но примерно в трети случаев обращения поступают от родственников или друзей пропавших. Спасатели подчеркивают, что в таких случаях важно сообщить диспетчеру время и место последнего контакта с человеком, а также предполагаемый маршрут его движения.

Судьбы найденных людей сложились по-разному: некоторые смогли самостоятельно выйти к людям после консультации со спасателями по телефону, других обнаружили поисковые группы, а в отдельных случаях «потеряшки» просто находились в гостях у друзей, забыв предупредить родных.

В преддверии осеннего сезона сбора грибов и активного отдыха на природе Госкомитет по ЧС напоминает о необходимости соблюдать основные правила безопасности: сообщать близким о маршруте и времени возвращения, полностью заряжать мобильный телефон и брать power bank, надевать яркую одежду для лучшей заметности.

При потере ориентации на местности спасатели рекомендуют не паниковать, остановиться и прислушаться к звукам, которые могут указать на близость дороги или жилья. Для связи со спасательными службами следует звонить по номеру 112 или отправлять координаты через мобильное приложение «112».

