Григоренко рассказал Путину, сколько россиян ежедневно посещают МФЦ

В свою очередь глава государства заинтересовался одной из них — «выезд на охоту и рыбалку». Григоренко добавил, что «жизненная ситуация» является востребованной, потому что оформление разрешений — это удобно: никуда не надо ходить, а комплексно, по нажатию кнопки, можно оформить разрешение на охоту.