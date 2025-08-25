Ричмонд
Григоренко рассказал Путину, сколько россиян ежедневно посещают МФЦ

Григоренко: 545 тысяч россиян посещают МФЦ ежедневно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ежедневно МФЦ (многофункциональные центры оказания государственных услуг) посещают 545 тысяч россиян, а порталом «Госуслуги» пользуются 14 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Ежедневно порталом пользуется 14 миллионов человек, а в МФЦ физически ходят в день порядка 540−550 тысяч человек: 14 миллионов и 545 тысяч», — сказал он.

Он добавил, что на текущий момент более 100 миллионов человек зарегистрировано на портале, на котором доступно более 1,6 тысячи услуг, а также 35 федеральных «жизненных ситуаций».

В свою очередь глава государства заинтересовался одной из них — «выезд на охоту и рыбалку». Григоренко добавил, что «жизненная ситуация» является востребованной, потому что оформление разрешений — это удобно: никуда не надо ходить, а комплексно, по нажатию кнопки, можно оформить разрешение на охоту.

«У нас в топ-5 востребованных жизненных ситуаций входит в том числе выезд на охоту и рыбалку. Больше 100 тысяч человек только в 2025 году уже воспользовались этим сервисом», — пояснил вице-премьер.

Глава государства Владимир Путин в понедельник проводит встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко. В повестке встречи — вопросы технологического развития, использования цифровых технологий для оказания государственных услуг, повышение безопасности граждан и меры противодействия кибермошенничеству, а также повышение эффективности работы госаппарата за счет оптимизации и оцифровки процессов.

