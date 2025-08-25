В Иркутской области открылась коллегия минсоцразвития

В Иркутской области на базе лагеря «Лазурный» начала работу коллегия министерства социального развития, опеки и попечительства. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, участие в открытии принял губернатор Игорь Кобзев. Он оценил работу ведомства и обозначил ключевые направления.
— Сегодня перед органами социальной защиты стоят важнейшие задачи, от успешного решения которых зависит благосостояние населения и стабильность общественной обстановки. Это поддержка участников специальной военной операции и их близких, снижение уровня бедности населения, повышение демографического потенциала. Благодарю за ту большую работу, которую вы проводите, — отметил Игорь Кобзев.
Основной темой совещания стала реализация в регионе национального проекта «Семья». Работа ведется с многодетными семьями, решаются вопросы рождаемости, поддержки активного долголетия и помощи семьям с детьми-инвалидами.
Особое внимание уделяется сопровождению участников СВО и их семей. В области для них действует 39 мер поддержки. Составлено более 26 тысяч социальных паспортов, а с 2022 года на помощь бойцам и их семьям направлено свыше 15 миллиардов рублей.
Еще одно важное направление — поддержка людей с инвалидностью. Для них в Приангарье одним из первых в России была принята программа сопровождения «От рождения через всю жизнь». С начала года в эту систему уже включили более двух тысяч человек.
Для снижения уровня бедности активно используется механизм социального контракта. С 2021 года заключено 30,2 тысячи таких контрактов, а 13,7 тысячи семей смогли улучшить свое материальное положение.
Кроме того, в области реализуется программа «Активное долголетие» для более чем 500 тысяч пожилых жителей, чтобы создать условия для их полноценной и здоровой жизни.
