Министр образования Иванец сказал, кому разрешат использовать мобильники в школе

Министр образования Андрей Иванец сказал, кому разрешат пользоваться мобильниками в школе, пишет БелТА.
Глава ведомства отметил, что в Беларуси проведены все организационно-технические мероприятия, чтобы с 1 сентября в учреждениях среднего образования начали действовать ограничения на использование мобильных устройств.
Также Минобразования подготовило памятку по использованию мобильных устройств в школах.
При этом Иванец сказал кому и на каких условиях в школах разрешат пользоваться мобильниками.
— Ребятам, которым требуется мобильное устройство по медицинским показаниям, например, для мониторинга сахара в крови или по другим медицинским показаниям, при предоставлении соответствующего документа из учреждения здравоохранения, будет дана эта возможность. Это наша обязанность, — подчеркнул министр образования.
Кроме мобильных телефонов в школах разрешат использовать ученикам планшеты с электронными учебными пособиями — также по медицинским показаниям. Но эти устройства должны быть без выхода в интернет и без возможности обеспечения мобильной связи.
— Здесь речь идет о ребятах, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, которым не показано ношение рюкзаков с учебными пособиями, — уточнил он.
Использование электронной книги школьниками будет позволяться в индивидуальном порядке.
— Если у устройства нет выхода в интернет и подключения к мобильной связи, то не будет проблем, — заключил глава Миобразования.
Еще Минобразования Беларуси изменило систему пропуска родителей в школы.
