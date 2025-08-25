Ричмонд
Министр образования Иванец сказал, кому разрешат использовать мобильники в школе

Глава Минобразования Иванец сказал, кто сможет пользоваться мобильниками в школе.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец сказал, кому разрешат пользоваться мобильниками в школе, пишет БелТА.

Глава ведомства отметил, что в Беларуси проведены все организационно-технические мероприятия, чтобы с 1 сентября в учреждениях среднего образования начали действовать ограничения на использование мобильных устройств.

Также Минобразования подготовило памятку по использованию мобильных устройств в школах.

При этом Иванец сказал кому и на каких условиях в школах разрешат пользоваться мобильниками.

— Ребятам, которым требуется мобильное устройство по медицинским показаниям, например, для мониторинга сахара в крови или по другим медицинским показаниям, при предоставлении соответствующего документа из учреждения здравоохранения, будет дана эта возможность. Это наша обязанность, — подчеркнул министр образования.

Кроме мобильных телефонов в школах разрешат использовать ученикам планшеты с электронными учебными пособиями — также по медицинским показаниям. Но эти устройства должны быть без выхода в интернет и без возможности обеспечения мобильной связи.

— Здесь речь идет о ребятах, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, которым не показано ношение рюкзаков с учебными пособиями, — уточнил он.

Использование электронной книги школьниками будет позволяться в индивидуальном порядке.

— Если у устройства нет выхода в интернет и подключения к мобильной связи, то не будет проблем, — заключил глава Миобразования.

Еще Минобразования Беларуси изменило систему пропуска родителей в школы.

Напомним, ГАИ сказала белорусским водителям включать ближний свет фар с 25 августа.