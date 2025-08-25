Ричмонд
В Томской области обновят дорожное покрытие на трассе Каргала — Бакчар

Общая протяженность ремонтируемых участков — 22 километра.

Источник: Национальные проекты России

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проводятся на двух смежных отрезках дороги Каргала — Бакчар в Томской области, сообщили в «Томскавтодоре».

Участки расположены в Бакчарском районе перед селом Полынянка, их общая протяженность составляет 22 км. Подрядчики приступили к восстановлению основания дороги и укладке нового асфальтобетонного покрытия.

Помимо этого, на трассе укрепят обочины и откосы, отремонтируют водопропускные трубы. Для обеспечения безопасности дорожного движения на обновленных объектах установят светоотражающие дорожные знаки, сигнальные столбики, металлическое барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.