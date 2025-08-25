В Бурятии выбрали лучшего кадрового специалиста по работе с участниками СВО

Сотрудник службы занятости Кяхтинского района Бурятии Илья Миронов занял первое место на региональном этапе IV Всероссийского конкурса профмастерства в сфере занятости в номинации «Лучший специалист по работе с ветеранами боевых действий, включая участников СВО и членов их семей». Организация подобных конкурсов отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры», сообщили в республиканском агентстве занятости населения.
Илья Миронов работает в центре занятости населения Кяхтинского района три года, особое внимание специалист уделяет построению карьеры участников специальной военной операции. В 2025 году результатом его работы стало трудоустройство 49 жителей Кяхтинского района, из них трое — участники СВО.
Отметим, что в этом году номинация «Лучший специалист службы занятости по работе с участниками СВО» представлена на конкурсе профмастерства впервые. В сентябре Илья Миронов представит Бурятию на федеральном этапе соревнований.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.