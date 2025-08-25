Ричмонд
В Петербурге школьные линейки 1 сентября пройдут без ограничений

В Петербурге не будут вводить ограничений по классам для проведения линеек 1 сентября. Об этом 25 августа «Фонтанке» рассказали в комитете по образованию.

Как пояснили в ведомстве, 1 сентября школьные линейки пройдут без ограничений для каких-либо классов. При этом окончательное решение о том, в каком именно формате будет проводиться линейка, остается за администрацией каждой конкретной школы города.

Ранее появилась информация, что в некоторых российских городах линейки для всех классов могут отменить по соображениям безопасности. Например, в Челябинске торжественные линейки в День знаний пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов.

В Курской области линейки пройдут в закрытых помещениях, об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Он добавил, что число участников на этих праздниках будет ограничено.

