Более 70 семей Чукотки получили региональный маткапитал на третьего ребенка

Региональный материнский (семейный) капитал на третьего или последующего ребенка с начала 2025 года был выделен для 72 семей в Чукотском автономном округе. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.
Средства могут получить семьи с государственным сертификатом на материнский капитал после достижения ребенком возраста двух лет. Размер выплаты в текущем году составляет 193 512 рублей.
«Региональный материнский капитал на третьего или последующего ребенка не является целевым, то есть за полученные средства предоставление отчетов в органы соцзащиты не требуется. Перечисляется в виде выплаты на счет получателя», — прокомментировали в департаменте экономики и инвестиций Чукотки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.