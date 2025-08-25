Старшие жители города Зима в Приангарье сдали нормативы ГТО

Пятый этап Спартакиады среди людей пенсионного возраста прошел в городе Зима Иркутской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.
Участниками состязаний стали четыре команды по восемь человек. Событие было посвящено сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в формате квеста по станциям.
В начале команды представили свои названия и девизы. Затем после получения маршрутных листов они отправились на этапы квеста.
По результатам испытаний ГТО победила команда «Ветераночка». Второй стала команда «Локомотив». На третьем месте оказалась команда «Позитив».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.