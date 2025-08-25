Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Были не против». Милиция продолжает привлекать тунеядцев к общественным работам

По всей Беларуси нетрудоспособных граждан продолжают привлекать к общественным работам.

Источник: Скриншот сюжета ТРК «Гродно»

Об очередном мероприятии подобного рода рассказали в эфире телерадиокомпании «Гродно». Так, за лопаты взялись лица, которые не только не заняты в экономике, но и состоят на учёте в милиции.

Инспектор уголовно-исполнительной инспекции ОВД Гродненского райисполкома Александр Козел заявил, что данное мероприятие имеет «важное социальное значение», т.к. представляет собой профилактику повторных правонарушений. По его словам, на сегодняшний день в Гродненском районе на учёте в уголовно-исполнительной инспекции состоит более 30 человек, которые нигде не работают.

«Мы предлагаем им самостоятельно трудоустраиваться, а также привозим их на различные акции, где им предлагают различные вакансии. В случае, если человек не трудоустраивается сам, мы его привлекаем к общественно полезным работам», — объяснил Козел. Он добавил: граждан привезли, чтобы «немножко помочь пансионату и облагородить территорию».

«Все состоящие на учёте не были против сюда приехать. Даже, скажем так, с удовольствием приехали и оказывали какую-то практическую помощь в наведении порядка», — заверил инспектор.

«Ломают жизни своим детям»

К слову, ранее на заседании Мингорисполкома министр внутренних дел Иван Кубраков предложил ввести административную ответственность для нерадивых родителей. Речь идёт о семьях, где дети признаны находящимися в социально опасном положении (СОП). Так, например, глава МВД счёл необходимым отправлять таких мам и пап на общественные работы.

Открывая мероприятие, мэр Минска Владимир Кухарев подчеркнул, что в столице хорошо работает система выявления детского неблагополучия, однако меры «необходимо ужесточить». В ответ на это Кубраков выступил с предложением ввести ответственность для родителей, дети которых признаны находящимися в СОП либо изъяты из семьи.

«Ломают жизни своим детям, но ответственности за это не несут! Если ребёнок направляется в приют, то его родители не должны оставаться дома. Не мы, а они сами обязаны думать, как нормализовать ситуацию. Для этого нужны законодательные изменения», — заявил глава МВД.

Он поручил начальнику ГУВД Мингорисполкома Михаилу Грибу составить пофамильные списки родителей в семьях СОП, которые состоят на учёте у врача-нарколога или уклоняются от работы, чтобы принимать к ним «самые жёсткие меры». Если такой человек совершит новое правонарушение, изъятие детей или статус СОП должны считаться отягчающим обстоятельством.

«За неявку по вызову в ОВД ранее судимые, состоящие на учёте, привлекаются к ответственности. А для рассматриваемой же категории лиц такая мера не предусмотрена. Мы вынуждены их искать, затрачиваются силы и средства. Необходимо внести соответствующие предложения», — призвал Иван Кубраков.