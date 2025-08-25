«Были не против». Милиция продолжает привлекать тунеядцев к общественным работам

«Мы предлагаем им самостоятельно трудоустраиваться, а также привозим их на различные акции, где им предлагают различные вакансии. В случае, если человек не трудоустраивается сам, мы его привлекаем к общественно полезным работам», — объяснил Козел. Он добавил: граждан привезли, чтобы «немножко помочь пансионату и облагородить территорию».