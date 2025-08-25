«Были не против». Милиция продолжает привлекать тунеядцев к общественным работам

Об очередном мероприятии подобного рода рассказали в эфире телерадиокомпании «Гродно». Так, за лопаты взялись лица, которые не только не заняты в экономике, но и состоят на учёте в милиции.
Инспектор уголовно-исполнительной инспекции ОВД Гродненского райисполкома Александр Козел заявил, что данное мероприятие имеет «важное социальное значение», т.к. представляет собой профилактику повторных правонарушений. По его словам, на сегодняшний день в Гродненском районе на учёте в уголовно-исполнительной инспекции состоит более 30 человек, которые нигде не работают.
«Мы предлагаем им самостоятельно трудоустраиваться, а также привозим их на различные акции, где им предлагают различные вакансии. В случае, если человек не трудоустраивается сам, мы его привлекаем к общественно полезным работам», — объяснил Козел. Он добавил: граждан привезли, чтобы «немножко помочь пансионату и облагородить территорию».
«Все состоящие на учёте не были против сюда приехать. Даже, скажем так, с удовольствием приехали и оказывали какую-то практическую помощь в наведении порядка», — заверил инспектор.
«Ломают жизни своим детям»
К слову, ранее на заседании Мингорисполкома министр внутренних дел Иван Кубраков предложил ввести административную ответственность для нерадивых родителей. Речь идёт о семьях, где дети признаны находящимися в социально опасном положении (СОП). Так, например, глава МВД счёл необходимым отправлять таких мам и пап на общественные работы.
Открывая мероприятие, мэр Минска Владимир Кухарев подчеркнул, что в столице хорошо работает система выявления детского неблагополучия, однако меры «необходимо ужесточить». В ответ на это Кубраков выступил с предложением ввести ответственность для родителей, дети которых признаны находящимися в СОП либо изъяты из семьи.
«Ломают жизни своим детям, но ответственности за это не несут! Если ребёнок направляется в приют, то его родители не должны оставаться дома. Не мы, а они сами обязаны думать, как нормализовать ситуацию. Для этого нужны законодательные изменения», — заявил глава МВД.
Он поручил начальнику ГУВД Мингорисполкома Михаилу Грибу составить пофамильные списки родителей в семьях СОП, которые состоят на учёте у врача-нарколога или уклоняются от работы, чтобы принимать к ним «самые жёсткие меры». Если такой человек совершит новое правонарушение, изъятие детей или статус СОП должны считаться отягчающим обстоятельством.
«За неявку по вызову в ОВД ранее судимые, состоящие на учёте, привлекаются к ответственности. А для рассматриваемой же категории лиц такая мера не предусмотрена. Мы вынуждены их искать, затрачиваются силы и средства. Необходимо внести соответствующие предложения», — призвал Иван Кубраков.