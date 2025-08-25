Запуск SpaceX Starship в очередной раз перенесен

«Самые пессимистические мысли по поводу этой информации мне откровенно высказывал конструктор Леонид Воскресенский после нескольких тяжелых разговоров с Королевым, а затем с Тюлиным и Келдышем. Он стремился убедить их более решительно требовать увеличения средств, в первую очередь, на создание стенда для огневых испытаний полноразмерной первой ступени будущей ракеты. У Королева он поддержки не получил. Мне Воскресенский сказал: “Если мы будем игнорировать американский опыт и продолжать строить ракету в надежде — авось полетит не с первого, так со второго раза, то нам всем — труба. Р-7 мы на стенде в Загорске прожгли в полном объеме, и то она залетала только с четвертого раза. Если Сергей будет продолжать такую азартную игру, я из нее выхожу”, — писал ближайший соратник Королева Борис Черток в мемуарах “Ракеты и люди”.