В Ростовской области 36 экскурсоводов прошли аттестацию в 2025 году

С начала года в Ростовской области прошло шесть заседаний аттестационной комиссии. По состоянию на 25 августа лицензию получили 92 экскурсовода. В 2025 году аттестацию прошли 36 гидов, шестерым в ней отказали. Среди получивших лицензию нет экскурсоводов, работающих за пределами региона.