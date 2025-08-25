Ричмонд
Смольный назвал число бомбоубежищ, которые сейчас обследует

В 2025 году в Петербурге проходят обследование 2633 защитных сооружения. Ремонт требуется большинству.

Цифры 25 августа назвал председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Голомбиевский. По его словам, ремонт будет осуществляться в рамках соответствующей адресной программы.

Ранее, напомним, отдельно стоящие убежища и помещения в нежилых зданиях передали в ведение ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты». За встроенные подвальные помещения в жилых домах отвечают жилагентства.

В то же время жилищные агентства сообщали управляющим организациям, что ждут от них приведения в нормальное техническое состояние заглубленных помещений жилых домов для укрытия населения.