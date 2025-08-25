Омичи пресекли товарный обмен между Россией и Казахстаном

Крупная партия казахской курятины была задержана 24 августа 2025 года специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области. Продукция следовала из села Ижевское Акмолинской области Республики Казахстан в российский город Ижевск. Мясо птицы, как и положено, сопровождалась ветеринарным сертификатом Таможенного союза, необходимым для перемещения через государственную границу.