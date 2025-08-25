Омичи пресекли товарный обмен между Россией и Казахстаном

Тушки казахских цыплят в количестве 19 тонн не попали из казахского села Ижевское в российский город Ижевск. Транзитный груз вызвал сомнение у специалистов омского Россельхознадзора отсутствием даты выработки на маркировочных ярлыках.
Крупная партия казахской курятины была задержана 24 августа 2025 года специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области. Продукция следовала из села Ижевское Акмолинской области Республики Казахстан в российский город Ижевск. Мясо птицы, как и положено, сопровождалась ветеринарным сертификатом Таможенного союза, необходимым для перемещения через государственную границу.
Однако, при осмотре было установлено отсутствие даты выработки на маркировочных ярлыках потребительской упаковки. По результатам ветеринарного контроля принято решение о запрете дальнейшего перемещения груза. Продукция возвращена на территорию Республики Казахстан, сообщили в ведомстве.