Улицу в центре Екатеринбурга будут перекрывать по ночам

В Екатеринбурге по ночам будут закрывать движение транспорта по одной из центральных улиц города — Малышева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, специалисты АО «Трест Уралтрансспецстрой» закроют движение по Малышева — от Горького до Розы Люксембург — со 2 по 6 сентября. Перекрытия будут происходить в ночное время — с 23:00 до 5:00. Это связано с работами по капитальному ремонту улицы Гоголя. На месте установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Также данной организацией в рамках капремонта улиц Карла Маркса и Энгельса продляется срок закрытия движения по Карла Маркса — от Горького до Розы Люксембург, и Энгельса — от Розы Люксембург до дома № 8 на Энгельса. Проехать там нельзя будет до 30 ноября.