Улицу в центре Екатеринбурга будут перекрывать по ночам

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, специалисты АО «Трест Уралтрансспецстрой» закроют движение по Малышева — от Горького до Розы Люксембург — со 2 по 6 сентября. Перекрытия будут происходить в ночное время — с 23:00 до 5:00. Это связано с работами по капитальному ремонту улицы Гоголя. На месте установят соответствующие дорожные знаки и указатели.