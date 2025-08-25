Учителю из Новосибирской области вернули льготы через суд

Учитель одной из школ Баганского района Новосибирской области восстановил свои социальные права через судебные органы. Как сообщили в прокуратуре региона, ведомство инициировало проверку после обращения педагога о приостановке выплат компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги со стороны Центра социальной поддержки населения Баганского района.