Учителю из Новосибирской области вернули льготы через суд

Преподаватель школы Баганского района восстановил выплаты на жилье и коммунальные услуги после вмешательства прокуратуры.
Учитель одной из школ Баганского района Новосибирской области восстановил свои социальные права через судебные органы. Как сообщили в прокуратуре региона, ведомство инициировало проверку после обращения педагога о приостановке выплат компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги со стороны Центра социальной поддержки населения Баганского района.
Проверка показала, что с сентября 2024 года соцвыплаты были прекращены из-за выхода учителя на пенсию и его переезда в другой регион.
Прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным решения о прекращении социальной поддержки. Карасукский районный суд удовлетворил требования прокуратуры: выплаты на жилье и коммунальные услуги были восстановлены, а педагогу компенсировали более 37 тысяч рублей.