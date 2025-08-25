Ричмонд
Школьники Хакасии посетили предприятие «Восточно-Бейский разрез»

Во время профориентационного мероприятия подростки узнали о процессе добычи угля.

Источник: Национальные проекты России

Учащиеся 9−10-х классов школы села Бондарево в Хакасии посетили угольную компанию «Восточно-Бейский разрез» с ознакомительной экскурсией. Мероприятие стало частью проекта «Билет в будущее», который реализуется при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Во время экскурсии школьники узнали о процессе добычи угля. Им рассказали о том, как ведется работа на разрезе и какие технологии используются для обеспечения безопасности.

«Профориентационное мероприятие не только расширило их знания о профессиях, связанных с горной промышленностью, но и позволило увидеть, как теоретические знания, полученные в школе, применяются на практике», — отметила педагог-навигатор единой модели профориентации проекта «Билет в будущее» Ирина Богданова.

Нацпроект «Молодежь и дети».

направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.