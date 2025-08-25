Власти Таганрога выставили на торги Николаевский рынок

Власти Таганрога выставили на продажу 100% доли в уставном капитале ООО «Николаевский рынок». Напомним, торговое пространство принадлежит муниципалитету и находится на Николаевском Шоссе, 2. Информацию по аукциону можно найти на портале «ГИС Торги».
Судя по заявленным данным, начальная цена лота составляет 114 млн рублей. При этом указано, что размер уставного капитала хозяйственного общества составляет 37,9 млн рублей. Общая территория объекта — 0,751 га. В настоящее время в хозяйственном обществе работает 21 человек.
Прием заявок на участие в аукционе продлится до 16 сентября, торги состоятся 19 сентября 2025 года. Добавим, ранее в Константиновске на продажу выставили Дом быта за 10,7 млн рублей.
