Чат-бот ГАИ помог выявить нарушителя правил парковки в Воронеже

«Пежо» увезли с улицы Генерала Лизюкова на эвакуаторе.

В Воронеже на улице Генерала Лизюкова у дома № 37А эвакуировали автомобиль «Пежо». Водитель в наглую оставил его прямо под знаком «остановка запрещена». Об этом инциденте рассказали в Госавтоинспекции региона.

Сигнал о неправильно припаркованной машине поступил от неравнодушных жителей города. Сообщение прислали в чат-бот ГАИ «Беспределу. Нет».

По действующим нормам ПДД нарушителю теперь придется заплатить штраф в 2250 рублей, а также покрыть расходы на перемещение машины эвакуатором и ее стоянку на спецплощадке.