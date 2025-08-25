Ричмонд
Уборщица аэропорта Стокгольма нашла в туалете документы по вступлению Швеции в НАТО

В Швеции чиновник потерял документы о переговорах по НАТО в аэропорту. Власти уверяют, что в бумагах не было ничего значимого, хотя переговоры велись в условиях строжайшей секретности.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Швеции разгорелся скандал вокруг утери правительственных документов, касающихся переговоров о вступлении страны в НАТО. Об инциденте, произошедшем в ноябре 2022 года сообщает РБК со ссылкой на шведское издание Dagens Nyheter.

Уборщица обнаружила папку с правительственными документами в туалете аэропорта Стокгольм-Арланда. Как сообщают источники, материалы касались переговоров с Турцией о вступлении Швеции в НАТО. Как утверждают источники издания, бумаги забыли после поездки премьер-министра Ульфа Кристерссона в Турцию.

Потерявший папку чиновник сам обратился в службу безопасности, объяснив произошедшее стрессом. Власти Швеции подтвердили происшествие, но заверили: найденные бумаги не были секретными и не представляли угрозы для национальной безопасности.

Директор службы безопасности Фредрик Агемарк сообщил телеканалу SVT, что после изучения документов отдел безопасности пришел к выводу об отсутствии в них секретной информации. Поэтому, по его словам, причин для оценки возможного ущерба не было.

Dagens Nyheter отмечает, что переговоры по вступлению Швеции в НАТО велись в условиях строжайшей секретности, и в них участвовало очень мало людей. В частности, Турция требовала от Швеции выдать нескольких курдских активистов. В итоге, в январе 2024 года турецкий парламент одобрил вступление Швеции, а уже в марте того же года страна официально стала членом НАТО.

Это не первый подобный случай, когда шведских чиновников критикуют за небрежное обращение с документами. Как отмечает SVT, недавно начался судебный процесс в отношении бывшего советника по безопасности Хенрика Ландерхольма, обвиняемого в халатности из-за утерянных секретных документов.

