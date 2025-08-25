Уборщица аэропорта Стокгольма нашла в туалете документы по вступлению Швеции в НАТО

Dagens Nyheter отмечает, что переговоры по вступлению Швеции в НАТО велись в условиях строжайшей секретности, и в них участвовало очень мало людей. В частности, Турция требовала от Швеции выдать нескольких курдских активистов. В итоге, в январе 2024 года турецкий парламент одобрил вступление Швеции, а уже в марте того же года страна официально стала членом НАТО.