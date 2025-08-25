В Алтайском крае курсы по освоению новых профессий охватили 400 человек

Курсы по освоению новых профессий, организованные при поддержке нацпроекта «Кадры», с начала 2025 года привлекли 400 человек в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.
В регионе осваивают профессиональные компетенции по специальностям «тракторист», «водитель погрузчика», «специалист по работе с системами искусственного интеллекта», «1С-программист», а также обучаются на водителей транспортных средств различных категорий. На текущий момент 109 человек уже завершили учебу.
Стать участниками курсов жителям края помогают карьерные консультанты центров занятости населения. Специалисты содействуют в подаче заявлений на платформе «Работа России», подборе образовательных программ, проводят профориентационные мероприятия, по результатам которых принимают решение о целесообразности обучения граждан.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.