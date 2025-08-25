Нижегородские пятиклассники начнут изучать историю области с 1 сентября

С 1 сентября ученики пятых классов в Нижегородской области начнут изучать историю региона. Информацию предоставила пресс-служба ННГУ.
Руководитель Центра краеведческих исследований ИМОМИ вуза Федор Селезнев представил новый учебник «История нашего края: Нижегородская область с древнейших времен до конца XV века» — по нему и будут изучать предмет. Ученый ННГУ является соавтором учебника.
«Это адаптированная версия учебника для 6 класса, издание переработано с учётом возрастных особенностей и уровня подготовки пятиклассников, ранее не изучавших общий курс истории России», — пояснил Федор Селезнев.
