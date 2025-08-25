Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские пятиклассники начнут изучать историю области с 1 сентября

Соавтором учебника по предмету стал ученый ННГУ.

С 1 сентября ученики пятых классов в Нижегородской области начнут изучать историю региона. Информацию предоставила пресс-служба ННГУ.

Руководитель Центра краеведческих исследований ИМОМИ вуза Федор Селезнев представил новый учебник «История нашего края: Нижегородская область с древнейших времен до конца XV века» — по нему и будут изучать предмет. Ученый ННГУ является соавтором учебника.

«Это адаптированная версия учебника для 6 класса, издание переработано с учётом возрастных особенностей и уровня подготовки пятиклассников, ранее не изучавших общий курс истории России», — пояснил Федор Селезнев.

Ранее психолог Мининского университета Елена Маннанова перечислила пять правил адаптации первоклассников к школе.