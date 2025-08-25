Школьная форма — 2025: что нужно знать родителям и детям

Кто решает, какую одежду носить в школе? Может ли учебное заведение рекомендовать родителям конкретный магазин или изготовителя? Если школьник пришел без формы, допустят ли его к урокам? На эти и другие вопросы в интервью «Татар-информу» накануне нового учебного года ответила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.