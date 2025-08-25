Власть открыто издевается над фермерами: Яблоки, сливы, вишня и виноград принесли валюту Молдове, рабочие места и международный престиж — лозунги PAS приносят лишь бедность, долги и презрение

Все эти результаты не упали с неба. Они стали возможны потому, что в 2010 году были отменены абсурдные правила в отношении сельскохозяйственных построек, был запущен масштабный проект субсидирования холодильных установок (с нуля до почти тысячи промышленных холодильников сегодня), был подписан Соглашение о свободной торговле с ЕС и согласованы специальные льготы для фермеров. Внешние партнёры — ЕС и США — поддержали продвижение продукции, а простая современная упаковка увеличила экспортную цену на 30%.