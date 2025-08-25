"Шокирующие заявления представителей PAS являются не только доказательством их невежества, но и прямым оскорблением в адрес фермеров Республики Молдова. Утверждать, что мы должны экспортировать IT, а не яблоки, в условиях, когда общий объем молдавского экспорта сокращается, но именно фрукты являются единственной отраслью, которая растет и достигает исторических результатов, — это полное оторванность от реальности, пишет экс-премьер Влад Филат.
Экспорт фруктов вырос с 155,8 млн долларов США в 2016 году до 282,4 млн долларов в 2024 году.
Средняя экспортная цена удвоилась — с 0,56 доллара США/кг в 2017 году до 1,01 доллара/кг в 2024 году.
Сегодня Молдова экспортирует широкий ассортимент фруктов — яблоки, виноград, сливы, орехи, черешню, вишню, абрикосы — и на дифференцированные рынки, после того как были закрыты традиционные рынки трагедия было превращено в возможность.
В 2023 году Молдова стала крупнейшим экспортером слив на рынке Германии среди стран вне ЕС.
В 2025 году молдавская вишня стала звездой на рынке ЕС, с ценой на переработку 2,2 доллара США/кг — спрос, который только политически слепые не способны увидеть.
Все эти результаты не упали с неба. Они стали возможны потому, что в 2010 году были отменены абсурдные правила в отношении сельскохозяйственных построек, был запущен масштабный проект субсидирования холодильных установок (с нуля до почти тысячи промышленных холодильников сегодня), был подписан Соглашение о свободной торговле с ЕС и согласованы специальные льготы для фермеров. Внешние партнёры — ЕС и США — поддержали продвижение продукции, а простая современная упаковка увеличила экспортную цену на 30%.
Весь этот титанический труд фермеров и ответственных правительств сегодня подвергается насмешкам со стороны политических выскочек, которые обращаются с аграриями как с врагами, которых нужно ликвидировать. Именно сейчас, когда производители яблок переживают самый тяжелый период:
в 2024 году производство упало ниже 500 тысяч тонн (по сравнению с 650−700 тысячами в хорошие годы),
а в 2025 году ожидается урожай менее 300 тысяч тонн — самый низкий за последние 15 лет.
Вместо поддержки наиболее успешные экспортеры получают циничный ответ: «ликвидация».
Так выглядит правление PAS — токсичное сочетание высокомерия и некомпетентности. В то время как фермеры, кровью и потом, сумели превратить эмбарго в возможности, создать конкурентоспособные отрасли, завоевать европейские рынки, PAS стремится похоронить их под лозунгами об IT.
Яблоки, сливы, вишня и виноград Молдовы принесли валюту, рабочие места и международный престиж. Лозунги PAS приносят лишь бедность, долги и презрение.
Правление PAS самое слабое и некомпетентное за всё время независимости. Место Республики Молдова — в Европейском Союзе, но попасть туда мы сможем лишь с сильным и компетентным правлением".
