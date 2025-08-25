В Омске начинается осенняя травля клещей в скверах и парках

В список из 115 объектов входят бульвары, скверы и другие общественные территории, где горожане проводят время и где существует риск встречи с клещами. Об этом сообщил сегодня, 25 августа, официальный телеграм-канал мэра Омска.
«Напомню, акарицидная обработка проходит в несколько этапов. Сначала специалисты проводят дератизацию: уничтожают грызунов, которые являются основными переносчиками клещей. Только после этого начинается непосредственно обработка территорий специальными препаратами против клещей. Такие мероприятия проводятся дважды в год — весной и осенью. Это позволяет предотвратить сезонные вспышки активности паразитов и снизить риски для здоровья людей», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Под осеннюю обработку попадают следующие объекты: сквер у памятника Жукову, сквер имени Карбышева, сквер у «Либеров-центр» на улице Думской, скверы на площадях Ленина и Бухгольца, мемориальный сквер памяти Борцов революции, сквер имени Врубеля, Театральный сквер, сквер на Ленинградской площади и многие другие.