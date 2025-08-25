В Омске начинается осенняя травля клещей в скверах и парках

«Напомню, акарицидная обработка проходит в несколько этапов. Сначала специалисты проводят дератизацию: уничтожают грызунов, которые являются основными переносчиками клещей. Только после этого начинается непосредственно обработка территорий специальными препаратами против клещей. Такие мероприятия проводятся дважды в год — весной и осенью. Это позволяет предотвратить сезонные вспышки активности паразитов и снизить риски для здоровья людей», — говорится в сообщении телеграм-канала.