Краснов подал заявление на пост главы Верховного суда

Сегодня последний день приема документов от соискателей на должность председателя Верховного суда. Вакансия открылась после ухода из жизни Ирины Подносовой 22 июля в возрасте 71 года. Она занимала этот пост с апреля 2024-го — после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял его с 1991 года.