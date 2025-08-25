Нелегальный детский лагерь и сад закрыли в Севастополе

Прокуратура Гагаринского района Севастополя выявила нарушения в детском лагере и саду, приостановив их деятельность.
В крыле частного туркомплекса на одном из участков садового товарищества «Пилот», находящегося в районе бухты Казачьей, работал нелегальный детский лагерь и детский сад.
Услуги предоставлялись на коммерческой основе частным лицом без регистрации, а также без лицензии на образовательную деятельность. В ходе проверки на месте были обнаружены многочисленные нарушения. Сотрудники работали без медкнижек и соответствующего образования. Помещения нуждались в ремонте, уборка и дезинфекция в них не проводились. Качество пищи не контролировалось, а продукты хранились неправильно. Прогулки с детьми проводились на необорудованном пляже.
Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить незаконную деятельность детского сада и лагеря. На период рассмотрения дела их функционирование приостановлено.