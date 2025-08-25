Российские ученые разработали метод диагностики редкого заболевания легких

Наиболее перспективна методика будет для наблюдения за течением болезни и оценки эффективности терапии, полагают ученые. Они рассчитывают, что разработанный подход может найти применение не только в пульмонологии, но и в кардиологии, онкологии, эндокринологии и гастроэнтерологии — везде, где изменения метаболизма отражаются в дыхательном профиле.