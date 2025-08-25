Российские ученые разработали метод диагностики редкого заболевания легких

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ученые из Сеченовского университета разработали неинвазивный метод диагностики редкого заболевания легких — лимфангиолейомиоматоза (ЛАМ), сообщили журналистам в пресс-службе учебного заведения.
«Впервые в мировой практике им удалось выявить специфические соединения в выдыхаемом воздухе, которые отражают тяжесть болезни и могут использоваться для оценки риска осложнений», — рассказали там.
Новый подход основан на анализе летучих органических соединений в выдыхаемом воздухе с помощью протонной масс-спектрометрии — чувствительной технологии, позволяющей без подготовки образца фиксировать химический состав выдоха.
«В исследовании участвовали 51 пациентка с ЛАМ и 51 здоровая женщина. Ученые обнаружили, что у больных изменен состав ряда летучих метаболитов, связанных с гипоксией, воспалением и нарушением липидного обмена. Некоторые из них напрямую коррелировали с наличием осложнений, таких как пневмоторакс и обструкция дыхательных путей», — пояснили в университете.
Наиболее перспективна методика будет для наблюдения за течением болезни и оценки эффективности терапии, полагают ученые. Они рассчитывают, что разработанный подход может найти применение не только в пульмонологии, но и в кардиологии, онкологии, эндокринологии и гастроэнтерологии — везде, где изменения метаболизма отражаются в дыхательном профиле.
Работу специалистов Сеченовки поддержали грантом, результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.
ЛАМ — прогрессирующее заболевание, поражающее преимущественно женщин репродуктивного возраста. Оно сопровождается разрушением легочной ткани, нарушением дыхания и застоем лимфатической жидкости. Диагностика ЛАМ часто затруднена: существующие методы либо слишком дорогие, либо не обладают достаточной чувствительностью на ранних стадиях болезни.