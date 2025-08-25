Ричмонд
Очередной потоп произошел в НОДКБ после мощного ливня

Как сообщил в своем телеграм-канале главред медиздания «Стационар Пресс» Алексей Никонов, подрядная организация не обеспечила защиту разобранной кровли во время ремонтных работ, потому и произошел этот инцидент. Уточняется, что строительная компания признала свою вину.

Источник: телеграм-канал "Бокал прессека"

В настоящее время для устранения последствий потопа в здании работают клининговые службы. По словам Никонова, вода не затронула электрощитовые, лифты работают в штатном режиме.

«Палаты подтопление не коснулась, вопреки появившимся в социальных сетях сообщениям», — добавил медицинский блогер. Протечка затронула старый корпус, в котором капитальный ремонт ещё не проводился. В двух других зданиях кровлю заменили ранее.

Напомним, в мае в лечебном учреждении случился такой же инцидент: ливень затопил помещение. Тогда также сообщалось, что вина за инцидент лежит на подрядчике, которому до этого неоднократно направлялись претензии по поводу нарушений технологии при ремонте кровли. Позднее с ним был расторгнут контракт. Также стало известно, что компания ООО СУГ «Сенека-Строй», которая провела некачественные кровельные работы, внесена в реестр недобросовестных поставщиков по решению комиссии Нижегородского УФАС.