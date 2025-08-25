Очередной потоп произошел в НОДКБ после мощного ливня

Напомним, в мае в лечебном учреждении случился такой же инцидент: ливень затопил помещение. Тогда также сообщалось, что вина за инцидент лежит на подрядчике, которому до этого неоднократно направлялись претензии по поводу нарушений технологии при ремонте кровли. Позднее с ним был расторгнут контракт. Также стало известно, что компания ООО СУГ «Сенека-Строй», которая провела некачественные кровельные работы, внесена в реестр недобросовестных поставщиков по решению комиссии Нижегородского УФАС.