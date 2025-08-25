В Новосибирске проверили 280 иностранцев на соблюдение миграционных правил

По итогам проверки в отдел полиции доставили 20 человек. Пять из них нарушили правила пребывания в России, в отношении них возбуждены административные дела по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о возможном выдворении этих граждан с территории страны.