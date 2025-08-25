«Память о нем сохранится в наших сердцах»: не стало легенды уголовного розыска Радика Еникеева

Даже после выхода на пенсию в 1994 году в звании подполковника милиции, Радик Еникеев продолжал активную общественную работу на протяжении 30 лет. Он проводил экскурсии в музее отдела МВД, организовывал деятельность Совета ветеранов и играл важную роль в работе Общественного совета при ОМВД по городу Октябрьский.