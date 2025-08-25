«Память о нем сохранится в наших сердцах»: не стало легенды уголовного розыска Радика Еникеева

Вчера, 24 августа, в Башкирии на 86-м году жизни скончался председатель Совета ветеранов отдела МВД города Октябрьский, почетный ветеран МВД республики, подполковник милиции в отставке Радик Еникеев.
Радик Идиятуллич родился 1 октября 1939 года в деревне Каргалы Благоварского района Башкирской АССР. После окончания местной средней школы и службы в ракетных войсках он в сентябре 1967 года начал работать в ГОВД города Октябрьского.
— В этом же году женился и до конца своих дней вместе Альбиной Габдрахмановной шли рука об руку, — рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
За годы службы Еникеев прошел путь от старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска до заместителя начальника отдела по работе участковых уполномоченных. В 1979 году он окончил заочное отделение юридического факультета Башкирского государственного университета.
Даже после выхода на пенсию в 1994 году в звании подполковника милиции, Радик Еникеев продолжал активную общественную работу на протяжении 30 лет. Он проводил экскурсии в музее отдела МВД, организовывал деятельность Совета ветеранов и играл важную роль в работе Общественного совета при ОМВД по городу Октябрьский.
Общий стаж службы в органах внутренних дел составил около 57 лет. Руководство МВД Башкирии, личный состав и ветераны выразили искренние соболезнования родным и близким Радика Идиятуллича.
— Светлая память о нем сохранится в наших сердцах на долгие годы. За время службы не раз доказывал готовность и умение выполнить поставленные перед ним задачи, пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллег. Скорбим и помним, — заявили коллеги.
