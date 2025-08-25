Более 280 жителей Кузбасса присоединились к проекту «РаботаДляСВОих»

«В рамках проекта “РаботаДляСВОих”, который реализуется с февраля 2024 года, наши герои и их семьи в приоритетном порядке и в формате одного окна получают в кадровых центрах весь спектр услуг. При этом технология работы постоянно совершенствуется. C этого года в рамках комплексной модернизации службы занятости, которая проходит по нацпроекту “Кадры”, внедрили “Клиентский маршрут”. Он учитывает индивидуальные потребности участника проекта: подбор вакансий, восстановление навыков, профориентацию, помощь в подготовке резюме и собеседований, социальную адаптацию», — отметила министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка.