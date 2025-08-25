Более 280 жителей Кузбасса присоединились к проекту «РаботаДляСВОих»

Проект «РаботаДляСВОих», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», с начала 2025 года привлек в Кузбассе 282 ветерана СВО и членов их семей. Об этом сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
«В рамках проекта “РаботаДляСВОих”, который реализуется с февраля 2024 года, наши герои и их семьи в приоритетном порядке и в формате одного окна получают в кадровых центрах весь спектр услуг. При этом технология работы постоянно совершенствуется. C этого года в рамках комплексной модернизации службы занятости, которая проходит по нацпроекту “Кадры”, внедрили “Клиентский маршрут”. Он учитывает индивидуальные потребности участника проекта: подбор вакансий, восстановление навыков, профориентацию, помощь в подготовке резюме и собеседований, социальную адаптацию», — отметила министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка.
Из 282 человек 69 уже нашли работу, еще 7 открыли собственное дело. Для 29 человек организовали обучение востребованным профессиям. Остальным участникам проекта оказывают адресную помощь в подборе подходящих вакансий.
Нацпроект «Кадры».
поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.