Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 280 жителей Кузбасса присоединились к проекту «РаботаДляСВОих»

С начала года 69 человек уже трудоустроились, еще 7 открыли собственное дело.

Источник: Национальные проекты России

Проект «РаботаДляСВОих», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», с начала 2025 года привлек в Кузбассе 282 ветерана СВО и членов их семей. Об этом сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.

«В рамках проекта “РаботаДляСВОих”, который реализуется с февраля 2024 года, наши герои и их семьи в приоритетном порядке и в формате одного окна получают в кадровых центрах весь спектр услуг. При этом технология работы постоянно совершенствуется. C этого года в рамках комплексной модернизации службы занятости, которая проходит по нацпроекту “Кадры”, внедрили “Клиентский маршрут”. Он учитывает индивидуальные потребности участника проекта: подбор вакансий, восстановление навыков, профориентацию, помощь в подготовке резюме и собеседований, социальную адаптацию», — отметила министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка.

Из 282 человек 69 уже нашли работу, еще 7 открыли собственное дело. Для 29 человек организовали обучение востребованным профессиям. Остальным участникам проекта оказывают адресную помощь в подборе подходящих вакансий.

Нацпроект «Кадры».

поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.