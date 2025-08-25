Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградском зоопарке рассказали, как «разговаривают» тамарины

Тихую трель эти приматы издают при близком контакте друг с другом.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка петербуржцам рассказали, как «разговаривают» буроголовые тамарины. Их звуки очень напоминают птичью «речь» — сложную высокотональную вокализацию.

Тихую трель эти приматы издают при близком контакте друг с другом, при общении на расстоянии используется пронзительный свист.

Чтобы услышать «разговоры» буроголовых тамаринов вживую, обязательно приходите в зоопарк. Их вольер находится напротив павильона «Тропический дом».

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее на Piter.TV: ленивцы, пака и дурукули обживают новый вольер в Ленинградском зоопарке.