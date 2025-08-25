В Ленинградском зоопарке рассказали, как «разговаривают» тамарины

В пресс-службе Ленинградского зоопарка петербуржцам рассказали, как «разговаривают» буроголовые тамарины. Их звуки очень напоминают птичью «речь» — сложную высокотональную вокализацию.
Тихую трель эти приматы издают при близком контакте друг с другом, при общении на расстоянии используется пронзительный свист.
Чтобы услышать «разговоры» буроголовых тамаринов вживую, обязательно приходите в зоопарк. Их вольер находится напротив павильона «Тропический дом».
