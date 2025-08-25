Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области 26 и 29 августа ограничат проезд на трассе М-5

В Сызранском районе будут устанавливать новые опоры на трассе М-5.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-5 в Самарской области ограничат проезд на трассе М-5. По данным ФКУ «Поволжуправтодор», на участке дороги будут демонтировать и устанавливать опоры для информационного табло системы стационарного контроля.

— 26 августа с 00.05. до 00.25 и с 04.00 до 04.20 нельзя будет проехать по 889+200 километру М-5 в Сызранском районе, — следует из сообщения ФКУ «Поволжуправтодор».

29 августа с 00.05 до 00.25 и с 02.00 до 02.20 будет закрыт проезд 877+850 километре дороги. Этот участок также располагается в Сызранском районе. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.