В Самарской области 26 и 29 августа ограничат проезд на трассе М-5

На трассе М-5 в Самарской области ограничат проезд на трассе М-5. По данным ФКУ «Поволжуправтодор», на участке дороги будут демонтировать и устанавливать опоры для информационного табло системы стационарного контроля.
— 26 августа с 00.05. до 00.25 и с 04.00 до 04.20 нельзя будет проехать по 889+200 километру М-5 в Сызранском районе, — следует из сообщения ФКУ «Поволжуправтодор».
29 августа с 00.05 до 00.25 и с 02.00 до 02.20 будет закрыт проезд 877+850 километре дороги. Этот участок также располагается в Сызранском районе. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.