Во Владивостоке 26 августа рекомендовали начать рабочий день с полудня

Из-за сильного дождя, который прогнозируется во Владивостоке на утро вторника, 26 августа, работодателям рекомендуется начать рабочий день с 12.00. Такое решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) главы города Константина Шестакова.
По данным синоптиков, за день может выпасть от 80 до 120 мм дождя. Основной удар стихии придётся как раз на утренние часы. Чтобы избежать транспортных заторов, аварий и других опасных ситуаций, работодателей просят подстроить график.
Жителей просят быть внимательными и по возможности не выезжать в утренние часы. Важно не парковать машины под деревьями, рядом с подпорными стенами, заборами и другими неустойчивыми конструкциями.
Дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы, чтобы оперативно устранять последствия непогоды. В больницах и других важных учреждениях наготове дизельные генераторы на случай отключений электричества.
Из Надеждинского района во Владивосток поступят дополнительные насосы для откачки воды — особое внимание будет уделено улицам Пограничная, Луговая и району кампуса ДВФУ.
В случае необходимости временно перекроют движение под развязкой у стадиона «Строитель», а также на улицах Западной, Пограничной, Шевченко и у железнодорожного переезда на улице Фадеева.
Также даны указания следить за объектами, где сейчас ведутся ремонты, особенно в школах и других муниципальных зданиях.
По информации Примводоканала, в водохранилищах города проводится понижение уровня воды в целях предотвращения возможного подтопления.
Горожан просят отнестись к ситуации с пониманием, следить за официальными сообщениями и быть осторожными в период непогоды.
Напомним, в Приморье экстренные службы приведены в режим повышенной готовности в связи с надвигающейся непогодой. Во Владивостоке с 18.00 25 августа по 8.00 28 августа установлен режим повышенной готовности.