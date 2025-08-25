Учебный год в Крыму: что нового ждать в детсадах, школах и вузах

«Крым готовится к началу нового учебного года. В нем детей примут 437 детских садов и 537 школ. В них планируется обучать около 75 тысяч воспитанников и 229 тысяч учащихся. При этом в дошкольных организациях трудятся 6190 педагогов, в общеобразовательных — 21837 педагогов», — привел цифры Константинов.