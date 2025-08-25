Учебный год в Крыму: что нового ждать в детсадах, школах и вузах

Школы и сады.
«Крым готовится к началу нового учебного года. В нем детей примут 437 детских садов и 537 школ. В них планируется обучать около 75 тысяч воспитанников и 229 тысяч учащихся. При этом в дошкольных организациях трудятся 6190 педагогов, в общеобразовательных — 21837 педагогов», — привел цифры Константинов.
По его словам, капремонты проведены в 37 школах, 11 детских садах и 16 учреждениях среднего профобразования, в Евпатории отроют новую школу в микрорайоне Исмаил-Бей, в Симферополе — корпус Таврической школы-гимназии № 20 имени Святителя Луки Крымского. Кроме того в новом учебном году открыты семь новых детских садов.
«До 1 января 2026 года планируется завершить капитальный ремонт 13 школ, в 2026—2027 — еще 13 учреждений. Подготовлены документы для предложений о модернизации 42 школ. В общеобразовательных организациях Крыма до конца года будут установлены четыре модульных пищеблока и 21 модульный спортзал», — добавил спикер Крымского парламента.
Кроме того, крымские учреждения образования завершают лицензирование медкабинетов. Школы получат 40 новых школьных автобусов, новые учебники на 520 млн рублей, оборудование для кабинетов «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября в школах и колледжах создадут Научные общества обучающихся, для начальной школы вернут печатные дневники.
Вузы и среднее профобразование.
«В учреждениях среднего профессионального образования в этом году было сформировано 8860 бюджетных мест, проведено увеличение количества бюджетных мест по направлениям, приоритетным для Крыма, включая биотехнологии, машиностроение, сельское хозяйство, строительство, образование и другим», — продолжил глава Госсовета.
В крымских вузах в 2025 году создано 5622 бюджетных места, установлена квота на целевое обучение в объеме 1052 мест, добавил он.
«Таким образом, к новому учебному году в республике проделана масштабная, комплексная работа. Вся система образования готова к приему детей», — подчеркнул Константинов. И добавил, что профильному комитету Госсовета РК и республиканскому минобразования поручено направить в крымские образовательные учреждения новый Гимн республики для исполнения на праздничных линейках.