В чеченском селе Химой открыли движение по мосту над рекой Шаро-Аргун

«Прежний мост находился в удовлетворительном состоянии, однако его обновление было необходимо для приведения его в соответствие с современными нормативами и повышения качества транспортного сообщения. Теперь благодаря капитальному ремонту в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни” была улучшена транспортная доступность между Шаройским и Итум-Калинским районами и решились накопившиеся логистические проблемы», — отметил заместитель министра автомобильных дорог Чечни Аббас Темирсултанов.