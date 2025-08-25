Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В чеченском селе Химой открыли движение по мосту над рекой Шаро-Аргун

Длина переправы составляет 35 метров, а ширина — 15 метров.

Торжественное открытие моста через реку Шаро-Аргун состоялось в селе Химой. Ремонт переправы был организован при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики.

Мост расположен на 47-м километре дороги Итум-Кали — Альпийские пастбища — Химой. Его длина составляет 35 м, а ширина — 15 м.

«Прежний мост находился в удовлетворительном состоянии, однако его обновление было необходимо для приведения его в соответствие с современными нормативами и повышения качества транспортного сообщения. Теперь благодаря капитальному ремонту в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни” была улучшена транспортная доступность между Шаройским и Итум-Калинским районами и решились накопившиеся логистические проблемы», — отметил заместитель министра автомобильных дорог Чечни Аббас Темирсултанов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.