В чеченском селе Химой открыли движение по мосту над рекой Шаро-Аргун

Торжественное открытие моста через реку Шаро-Аргун состоялось в селе Химой. Ремонт переправы был организован при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики.
Мост расположен на 47-м километре дороги Итум-Кали — Альпийские пастбища — Химой. Его длина составляет 35 м, а ширина — 15 м.
«Прежний мост находился в удовлетворительном состоянии, однако его обновление было необходимо для приведения его в соответствие с современными нормативами и повышения качества транспортного сообщения. Теперь благодаря капитальному ремонту в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни” была улучшена транспортная доступность между Шаройским и Итум-Калинским районами и решились накопившиеся логистические проблемы», — отметил заместитель министра автомобильных дорог Чечни Аббас Темирсултанов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.