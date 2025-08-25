Белоруска заплатит крупный штраф за велосипед сына, на котором он не ездил

Белоруска хотела ввезти из Польши велосипед сына, на котором он больше не ездил. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.
Так, жительница Бреста попыталась ввезти в страну из Польши велосипед сына. Белоруска сказала, что велосипед марки «Canyon» принадлежал ее сыну, но он на нем больше не ездил. Однако женщина не стала декларировать товар при пересечении границы.
— Для установления стоимости велосипеда была назначена товароведческая экспертиза, — прокомментировали в ГКСЭ.
Судэксперт установил, что велосипед стоит более 8000 белорусских рублей. Но суд привлек брестчанку к административной ответственности за недекларирование товара, ей назначили штраф — 15% от стоимости велосипеда, то есть около 1200 рублей.
