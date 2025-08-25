Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска заплатит крупный штраф за велосипед сына, на котором он не ездил

Белоруска оплатит штраф, пытаясь ввезти в страну велосипед сына, на котором он не ездил.

Белоруска хотела ввезти из Польши велосипед сына, на котором он больше не ездил. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Так, жительница Бреста попыталась ввезти в страну из Польши велосипед сына. Белоруска сказала, что велосипед марки «Canyon» принадлежал ее сыну, но он на нем больше не ездил. Однако женщина не стала декларировать товар при пересечении границы.

— Для установления стоимости велосипеда была назначена товароведческая экспертиза, — прокомментировали в ГКСЭ.

Судэксперт установил, что велосипед стоит более 8000 белорусских рублей. Но суд привлек брестчанку к административной ответственности за недекларирование товара, ей назначили штраф — 15% от стоимости велосипеда, то есть около 1200 рублей.

Также житель Жлобинского района провернул схему, украв 4,5 тонны дизеля и бензина.

Между тем ГАИ остановила более 500 машин на трассе в Национальный аэропорт «Минск».

Напомним, ГАИ сказала белорусским водителям включать ближний свет фар с 25 августа.