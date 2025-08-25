Ричмонд
Семь новых спортивных площадок намерены установить в Уфе городские власти

В Уфе намерены установить 7 новых спортивных площадок.

Источник: Комсомольская правда

В столице Башкирии идет установка спортивной площадки на набережной реки Уфы в микрорайоне Сипайлово. В комплект объекта, как рассказал мэр Ратмир Мавлиев, войдут уличные тренажеры, батуты и безопасное резиновое покрытие.

Как также отметил градоначальник, из городской казны выделено дополнительное финансирование на обустройство детской игровой площадки на пересечении улиц Академика Королева и набережной реки Уфы. Мавлиев выразил уверенность, что эти объекты станут популярными среди жителей микрорайона.

В Уфе, утверждает сити-менеджер, планируют установить семь современных спортивных площадок с тренажерами и батутами. В настоящее время ведется подготовка оснований и закупка необходимого оборудования для всех объектов.

