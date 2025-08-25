Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 26 августа 2025

Работы начнутся уже с девяти часов утра, продлятся до пяти вечера. Отключение горячей воды в Иркутске 26 августа 2025 коснется улицы Баумана и Степана Разина. Точные адреса можно посмотреть в фотокарточке, представленной ниже.