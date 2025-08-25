Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 26 августа 2025

Отключение горячей воды в Иркутске 26 августа 2025 коснется Ленинского и Правобережного округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалистам предстоит провести ремонт, чтобы в дальнейшем не произошло аварийных ситуаций.
Отключение горячей воды в Иркутске 26 августа 2025.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Степана Разина, 24, Розы Люксембург, 233/9, — говорится в сообщении оператора.
Работы начнутся уже с девяти часов утра, продлятся до пяти вечера. Отключение горячей воды в Иркутске 26 августа 2025 коснется улицы Баумана и Степана Разина. Точные адреса можно посмотреть в фотокарточке, представленной ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 7 сентября в центре Иркутска будет действовать временное ограничение на розничную продажу алкоголя.