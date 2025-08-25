Ричмонд
Аграрии Чувашии отправили на экспорт 12,8 тысячи тонн продукции

В основном сельхозтовары из республики продают в Китай, Белоруссию, Таджикистан, Азербайджан и Казахстан.

Объем экспорта агропродукции в Чувашии в первом полугодии 2025 года составил 12,8 тыс. тонн. Экспортерам доступны меры поддержки по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Среди отправленной продукции было больше всего кондитерских изделий — 58,3%. В основном сельхозтовары из Чувашии экспортируются в Китай, Белоруссию, Таджикистан, Азербайджан и Казахстан.

«Впервые на экспорт отгрузили партию сыров… Экспортером является индивидуальный предприниматель Михопарова Светлана Ивановна. Продукцию отправили в Казахстан», — прокомментировали в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт».

предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.