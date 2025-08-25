В Омске к сентябрю после ремонта не откроется популярная школа: озвучены новые сроки

В социальной сети «ВКонтакте» начали появляться сообщения омичей о том, что подрядчик не успевает сдать к 1 сентября после ремонта школу № 118. Отметим, что работы в здании довольно популярного образовательного учреждения в Чкаловском поселке Омска ведутся с июня 2024 года. Подрядчик — компания «Строительные материалы Сибири».