В Омске к сентябрю после ремонта не откроется популярная школа: озвучены новые сроки

В социальной сети «ВКонтакте» начали появляться сообщения омичей о том, что подрядчик не успевает сдать к 1 сентября после ремонта школу № 118. Отметим, что работы в здании довольно популярного образовательного учреждения в Чкаловском поселке Омска ведутся с июня 2024 года. Подрядчик — компания «Строительные материалы Сибири».
Ситуацию со 118-й школой прокомментировали в мэрии Омска, назвав новые сроки начала образовательного процесса.
"Сейчас в школе 118 завершается ремонт, приводится в порядок прилегающая к зданию территория, ведется уборка классов, кабинетов и общих зон. Подрядная организация, мэрия и администрация школы принимают все меры, чтобы как можно скорее завершить работы и возобновить образовательный процесс до начала октября.
Как только появится информация об организации образовательного процесса администрация школы сообщит родителям через родительские собрания и чаты. Спасибо за понимание", — заявили в администрации Омска.
Отметим, что в июне 2025 года в ходе депутатского объезда по оценке ремонта образовательных учреждений директор школы № 118 Татьяна Плэмэдялэ сообщала, что завершение работ планируется на 15 июля.