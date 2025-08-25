Ричмонд
Борьбу с самогонщиками начали в Городецком округе

В Городецком округе Нижегородской области начали борьбу с нелегальными точками по продаже самогона. Об этом глава округа Александр Мудров сообщил в своем Telegram-канале, пообещав «безжалостно искоренять такие притоны».

Источник: Коммерсантъ

Она также поддержал инициативу о том, что Нижегородская область станет пилотным регионом, где может быть введен полный запрет на продажу вейпов.

«Мы продолжим проводить рейды, вычисляя тех, кто позволяет себе реализацию специфической продукции несовершеннолетним, и после вступления в силу полного запрета», — сообщил господин Мудров.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее губернатор Глеб Никитин предложил президенту РФ Владимиру Путину наделить регионы полномочиями по запрету вейпов.

По словам господина Никитина, Нижегородская область может реализовать инициативу как пилотный регион.

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — ответил Владимир Путин.