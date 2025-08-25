Борьбу с самогонщиками начали в Городецком округе

Она также поддержал инициативу о том, что Нижегородская область станет пилотным регионом, где может быть введен полный запрет на продажу вейпов.
«Мы продолжим проводить рейды, вычисляя тех, кто позволяет себе реализацию специфической продукции несовершеннолетним, и после вступления в силу полного запрета», — сообщил господин Мудров.
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее губернатор Глеб Никитин предложил президенту РФ Владимиру Путину наделить регионы полномочиями по запрету вейпов.
По словам господина Никитина, Нижегородская область может реализовать инициативу как пилотный регион.
«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — ответил Владимир Путин.