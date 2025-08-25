В национальный мессенджер MAX интегрировали «Госключ»

Как отметили в MAX, интеграция предоставит клиентам банков, мобильных операторов и иных организаций возможность подписывать электронные документы, направляемые в мессенджер. В частности, непосредственно в телефоне можно будет подписывать такие документы, как согласия на обработку персональных данных, договоры оказания услуг или дополнительные соглашения.
Подключение первых компаний к сервису в мессенджере планируется осуществить в этом году.
Процедура подписания организована следующим образом: компания направляет клиенту договор для подписания в мессенджере; вместе с файлом поступает ссылка для бесшовного запуска сервиса «Госключ», где пользователь визирует документ электронной подписью, предварительно оформив сертификат, если это осуществляется впервые. Затем он подтверждает действия в «Госключе», после чего возвращается в мессенджер, где получает возможность скачать или переслать подписанный документ с электронной подписью.
Подписание документов с использованием «Госключа» гарантирует безопасность сделки, добавили в MAX. Все события, связанные с подписанием документов в «Госключе», отображаются в личном кабинете пользователя на портале «Госуслуги».
Согласно закону о национальном мессенджере, подписанному президентом Владимиром Путиным 24 июня, юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица имеют возможность подписывать документы с помощью усиленной квалифицированной (УКЭП) и усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) в приложении «Госключ» только через национальный мессенджер.
С 1 сентября цифровая платформа MAX войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Развитием проекта занимается компания VK при поддержке Министерства цифрового развития и связи. Официальный запуск MAX запланирован на осень.