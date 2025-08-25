В национальный мессенджер MAX интегрировали «Госключ»

Процедура подписания организована следующим образом: компания направляет клиенту договор для подписания в мессенджере; вместе с файлом поступает ссылка для бесшовного запуска сервиса «Госключ», где пользователь визирует документ электронной подписью, предварительно оформив сертификат, если это осуществляется впервые. Затем он подтверждает действия в «Госключе», после чего возвращается в мессенджер, где получает возможность скачать или переслать подписанный документ с электронной подписью.