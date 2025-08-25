На «Фабрике офисных процессов» в Омской области прошел обучающий тренинг

«Одной из целей нашего тренинга является обучение алгоритму оптимизации офисных процессов, то есть освоение эффективной работы с документами и выстраивание системы оперативного управления. За короткое время участникам “Фабрики офисных процессов” удается оптимизировать перемещение документов и сроки их согласования, снизить количество возвратов бумаг на доработку и достичь высоких финансовых результатов», — отметил тренер регионального центра компетенций Вадим Шульгат.