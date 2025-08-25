На «Фабрике офисных процессов» в Омской области прошел обучающий тренинг

Сотрудники компании «СИВИК» прошли обучающий тренинг на «Фабрике офисных процессов» Омской области. Занятие организовали в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
«Одной из целей нашего тренинга является обучение алгоритму оптимизации офисных процессов, то есть освоение эффективной работы с документами и выстраивание системы оперативного управления. За короткое время участникам “Фабрики офисных процессов” удается оптимизировать перемещение документов и сроки их согласования, снизить количество возвратов бумаг на доработку и достичь высоких финансовых результатов», — отметил тренер регионального центра компетенций Вадим Шульгат.
Участники тренинга распределили роли: от гендиректора до специалиста по снабжению производственного предприятия, а также получили должностные инструкции. В течение трех игровых раундов они работали над заключением договоров на поставку, обсуждали результаты каждого этапа, визуализировали на стенде основные показатели операционной деятельности.
«Во время тренинга нам удалось реализовать систему 5S — метод содержания рабочего места в чистоте и порядке, также мы занялись сортировкой, убрали лишние звенья, оптимизировали процессы. Полученные навыки картирования офисного процесса будем применять на своих рабочих местах», — поделился сотрудник компании «СИВИК» Дмитрий Филиппов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.