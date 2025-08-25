В Ульяновской области прошел этап конкурса «Лучший по профессии»

Региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», состоялся в Ульяновской области. Об этом сообщили в региональном агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов.
В регионе конкурс проводился в двух номинациях: «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры» и «Токарь». Победителями стали представители предприятия «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения». В номинации «Токарь» отличился специалист шестого разряда Дмитрий Аникин, а в номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры» — специалист четвертого разряда Татьяна Соколова. Они были награждены дипломами, ценными подарками и получили право представлять Ульяновскую область на федеральном этапе соревнований.
«В Ульяновской области существует потребность в профессиональных кадрах. Работодатели предлагают широкий спектр вакансий. Наибольший спрос приходится на рабочие специальности, поэтому необходимо активизировать меры по привлечению молодежи к получению образования в этой сфере», — отметил глава региона Алексей Русских.
Нацпроект «Кадры».
поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.