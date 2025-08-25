Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильная жара обрушится на семь областей Казахстана 26 августа

В Казахстане в предстоящий вторник, 26 августа 2025 года, будет жарко и без осадков. Об этом рассказали в пресс-службе РГП «Казгидромет», сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 58% 756 мм рт. ст. +28°

Согласно прогнозу, днем ожидается сильная жара:

  • на юге Актюбинской и Костанайской, в Алматинской, Атырауской областях,
  • областях Улытау, Жетысу — до +35+37°С,
  • в Мангистауской области — до +38°С.

Под влиянием западного антициклона на большей части республики ожидается погода без осадков. Только на западе страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, днем возможен град. На западе, востоке, юге республике ожидается усиление ветра, на западе, юге с пыльной бурей, на северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы — туман.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Ожидается:

  • высокая пожарная опасность — в Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу, на юге Западно-Казахстанской, на востоке, в центре области Улытау, на востоке Карагандинской, на юго-западе Мангистауской, на юге, в центре Атырауской, в центре, на востоке Актюбинской, на севере, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на западе Костанайской областей, на западе, юге, в центре области Абай,
  • чрезвычайная пожарная опасность — в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей.